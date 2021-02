Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Im Drogenrausch geflüchtet

Bad Langensalza (ots)

Einen unter Drogeneinfluss stehenden Fahrradfahrer stoppten Polizisten am Dienstagabend in der Gothaer Landstraße. Gegen 22.30 Uhr unternahmen die Beamten einen ersten Versuch den Mann in der Gutenbergstraße auf dem Gehweg zu stoppen, vergeblich. Er fuhr prompt auf die Straße und zwang den Streifenwagen zu einer Gefahrenbremsung. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Bad Nauheimer Straß, wo er einen anderen Autofahrer zum Bremsen zwang. Erst in der Gothaer Landstraße wurden die Beamten dem Mann habhaft. Ein Drogentest bei dem 27-Jährigen verlief positiv. Die Polizisten erstatteten Anzeige.

