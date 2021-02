Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Akku in Flammen

Mittelsömmern (ots)

Der Seniorchef einer Zimmerei in Mittelsömmern verhinderte am Dienstagabend Schlimmeres. Auf seinem abendlichen Routinegang entdeckte er in einem der Produktionsräume einen brennenden Akku. Er griff zum Feuerlöscher, konnte die Flammen noch vor Eintreffen der Feuerwehr ersticken und verhinderte so wahrscheinlich eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Lagerräume. Die Kameraden kümmerten sich dann nur noch um die Messungen der Resthitze und Rauchgaskonzentration. Zur Höhe des Schadens sind keine Angaben möglich.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell