Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schaukasten beschädigt und geflüchtet, die Polizei sucht Zeugen

Nordhausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Freitag, 29. Januar, in der Sangerhäuser Straße ereignet hat. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug befuhr die Sangerhäuser Straße in Richtung Rautenstraße. Auf Höhe der Frauenberger Stiege kollidierte das Fahrzeug mit einem Schaukasten der Kirchengemeinde Sankt Jakobi Frauenberg. Ermittlungen zufolge muss sich der Unfall zwischen 7 und 10 Uhr ereignet hat. Am Unfallort wurden Autoteile sichergestellt, die darauf schließen lassen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein älteres Baujahr handelt. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem Verursacherfahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

