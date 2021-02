Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Bike aus Keller gestohlen

Nordhausen (ots)

Den Diebstahl ihres Pedelecs entdeckte am Montagnachmittag eine Frau in Nordhausen. Als sie in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Wilhelm-Raabe-Straße kam, musste sie feststellen, dass dieser aufgebrochen und das Fahrrad weg waren. Bei dem Pedelec handelt es sich um ein blaues Rad des Herstellers Cube, Modell Elly Hybrid 500. Der Schaden wird auf ca. 2500 Euro geschätzt. Der Einbruch ereignete sich zwischen Sonntag, 7. Februar und Montag, 22. Februar. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

