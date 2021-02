Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: vermisste Teenager wohlbehalten zurückgekehrt

Mühlhausen (ots)

Die seit Montagmorgen vermissten 13 und 14-Jährigen Teenager aus einem Kinderheim in Felchta sind am Montagabend wohlbehalten in das Heim zurückgekehrt. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die zahlreichen Hinweise.

