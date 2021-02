Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Glatte Straße führt zu Unfällen

Nordhausen (ots)

Gleich zweimal krachte es am Vormittag am Ortseingang Herreden. Gegen 10.15 Uhr verlor eine Autofahrerin, die aus Richtung Salza gefahren kam, die Kontrolle über ihren Hyundai Getz und fuhr sich auf dem Gelände einer Kleingartenanlage fest. Eine knappe halbe Stunde verlor ein Autofahrer an der selben Stelle die Kontrolle über seinen Golf und durchbrach einen Gartenzaun. Beide Autofahrer blieben unverletzt. Die Feuerwehr musste ausrücken, um auslaufendes Öl zu binden. An der Unfallstelle war es glatt.

