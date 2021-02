Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Bad Frankenhausen (ots)

Am Mittwoch, 10. Februar, ereignete sich zwischen 11 und 12.15 Uhr auf dem Parkplatz des Nettomarktes in der Kyffhäuserstraße ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug kollidierte mit einem geparkten Opel Meriva. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei in Sondershausen sucht nun ein älteres Pärchen, das sich bei der Fahrerin des Opels als Unfallzeugen gemeldet hat. Leider wurden die Personalien nicht ausgetauscht. Außerdem werden weitere Unfallzeugen gesucht. Das Pärchen und weitere Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell