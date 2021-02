Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fensterscheibe eingeworfen, Täter flüchtig

Nordhausen (ots)

Einen Schaden von ca. 300 Euro verursachte ein bislang unbekannter Radfahrer am Sonntag in der Kützingstraße. Er befuhr die Straße, als er im Vorbeifahren einen Stein gegen ein Fenster warf. Die Scheibe zerbrach, der Radler setzte die Fahrt fort. Eine Anwohnerin beobachtete das Geschehen und informierte die Polizei. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter 03631/960, zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell