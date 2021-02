Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrskontrolle brachte Wahrheit an Licht

Großwechsungen (ots)

Ohne Fahrerlaubnis und mit über einem Promille Alkohol, so der Alkoholtest bei der Kontrolle, war ein 52-jähriger Autofahrer in der Hauptstraße unterwegs. Dort stoppte ihn, gegen 19.30 Uhr, eine Polizeistreife. Der Mann aus Osterode am Harz musste seinen BMW stehen lassen und mit zur Blutentnahme. Außerdem erstatteten die Polizisten Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

