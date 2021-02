Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit dem Fahrrad gestürzt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Eine 56-jährige Frau befuhr am Sonntag, gegen 11 Uhr, die Straße Am Spielplatz in Richtung Liebermannstraße. Beim Versuch einem Kran auszuweichen, rutschte die Radlerin an der Bordsteinkante ab und stürzte. Sie musste mit Prellungen im Krankenhaus behandelt werden.

