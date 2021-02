Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto rollt einfach los

Nordhausen (ots)

Ein nicht ordnungsgemäß gesicherter Pkw machte sich im Laufe des Sonntags in Bielen selbstständig. Der Ford rollte in der Nordhäuser Straße gegen einen geparkten Opel Insignia. An beiden Autos entstand Schaden.

