Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wäschetrockner in Flammen

Volkerode (ots)

Ein defekter Wäschetrockner sorgte am Sonntagvormittag für einen Feuerwehreinsatz in Volkerode. Auf die Flammen und den starken Rauch wurde ein Nachbar aufmerksam. Er verständigte die Rettungskräfte. Die Kameraden der Feuerwehr brachten das Gerät aus dem Keller. Die Bewohner konnten zuvor unversehrt das Wohnhaus verlassen. Nach dem Lüften kehrten die drei Bewohner in ihre Wohnung zurück. Weiterer Sachschaden entstand nicht.

