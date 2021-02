Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Gartenlaube und Keller

Eichsfeld (ots)

Am Samstag, den 21.02. wurde der Einbruch in eine Gartenlaube in der Kleingartenanlage "An der Kuhle" in Leinefelde angezeigt. In dem nicht genau definierten Zeitraum wurden aus einer Gartenlaube zwei Fernseher entwendet. In der jüngeren Vergangenheit gab es weitere Anzeigen im Bereich dieser Kleingartenanlage, zum Beispiel wegen Sachbeschädigungen.

Ebenso drangen bislang unbekannte Täter in einen Keller in der Käthe-Kollwitz-Straße in Leinefelde ein und entwendeten Werkzeug. Auch hier kann der Tatzeitraum nicht näher eingeschränkt werden.

Für Hinweise zu diesen Straftaten, wenden Sie sich bitte an die PI Eichsfeld unter 03606/6510 oder per Email pi.eichsfeld@polizei.thueringen.de

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell