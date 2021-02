Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zusammenstoß in Unterführung

Bliederstedt (ots)

Am Samstag, den 20.02.2021 gegen 16:50 Uhr wurde die Polizeiinspektion Kyffhäuser über einen Unfall auf der K2 informiert. Die Fahrerin eines Pkw Nissan befuhr die Ortsverbindungsstraße K2 von Bliederstedt kommend in Richtung Otterstedt. An der Unterführung des Bahndamms gewährte die Fahrerin des Pkw Nissan bei verengter Fahrbahn der entgegenkommenden Fahrerin eines Pkw Audi keinen Vorrang und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, welche sich im Tunnel verkeilten. Bis zur Bergung beider Fahrzeuge war die Ortsverbindungsstraße bis ca. 19:00 Uhr gesperrt. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt, an beiden Fahrzeugen kam es zu einem Gesamtschaden von ca. 8000.- Euro.

