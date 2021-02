Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildunfall

Rottleben (ots)

Zu einem Wildunfall kam es am Samstag den 20.02.2021 gegen 15:30 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße L 2293 von Rottleben kommend in Richtung Göllingen. Der Fahrer eines Pkw Opel befuhr zum Unfallzeitpunkt die Ortsverbindungsstraße, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn queren wollte. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Tier, welches an der Unfallstelle verstarb. Personen wurden nicht verletzt, am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500.- Euro.

