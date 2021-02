Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Trunkenheitsfahrt

Greußen (ots)

Am 20.02.2021 gegen 13:00 Uhr wurde in Greußen, Nordhäuser Str., der Fahrer eines Pkw Seat einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde bei dem Fahrer Atemalkoholgeruch festgestellt und diesem ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten. Dieser Test verlief positiv. Der Fahrer des Pkw wurde zur Blutentnahme in das KMG - Klinikum Sondershausen verbracht, der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt, eine Weiterfahrt wurde untersagt und eine entsprechende Anzeige gefertigt.

