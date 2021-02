Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Drei Schwerverletzte bei Unfall im Eichsfeld

Kreuzebra (ots)

Erneut ereignete sich ein schwererer Verkehrsunfall im Eichsfeld. Am Freitagvormittag, gegen 9.30 Uhr, befuhr ein Autofahrer mit seinem Transporter die Straße zwischen Kefferhausen und Kreuzebra in Richtung Kreuzebra. In einer Kurve geriet der Transporter auf winterglatter Fahrbahn in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Seat Altea, deren Fahrerin nicht mehr ausweichen konnte. Der 22-jährige Fahrer des Transporters, sowie die 61-jährige Seatfahrerin und deren 85-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte die 61-Jährige ins Krankenhaus nach Nordhausen. Zur Sicherung der Unfallspuren wurde ein Gutachter hinzugezogen. Zur Höhe des entstandenen Schadens können noch keine Angaben gemacht werden. Erst am Donnerstag war es im Eichsfeld zu zwei schweren Unfällen gekommen.

