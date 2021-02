Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwere Unfälle am Donnerstag im Eichsfeld

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Zwei schwere Unfälle ereigneten sich am Donnerstagnachmittag im Eichsfeld. Auf der Landstraße zwischen Heiligenstadt und Flinsberg verunglückte eine 77-jährige Frau. Sie kam mit ihrem Auto in einer Kurve von der Straße ab und stieß frontal gegen einen Baum. Noch an der Unfallstelle erlag sie ihren schweren Verletzungen. Nur eine knappe Stunde später verunglückte ein Ehepaar auf der Landstraße zwischen Duderstadt in Niedersachsen und Ecklingerode. Der 91-jährige Fahrer war mit seinem Auto auf den Randstreifen geraten und daraufhin in den Straßengraben gefahren. Er und seine 88-jährige Frau wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. An beiden Unfallstellen kam es in Folge der Unfallaufnahmen zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

