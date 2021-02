Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann nach basteln mit Böllern schwer verletzt, Spezialisten des Thüringer Landeskriminalamtes im Einsatz

Nordhausen (ots)

Seit Mittwochabend ermittelt die Kriminalpolizei Nordhausen gegen einen 38-Jährigen aus dem Landkreis Nordhausen wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Der Mann war am Abend mit einer schweren Handverletzung in ein Krankenhaus gefahren, um sich behandeln zu lassen. Seiner Aussage zufolge, hantierte er zuvor mit Schwarzpulver, zerlegte Böller und löste so eine Explosion aus, die zur Verletzung an der Hand führten. Noch in der Nacht durchsuchten die Sprengstoffexperten des Landeskriminalamtes Thüringen das Auto des Verletzten und wurden fündig. Sie stellten weitere verdächtige Gegenstände im Zusammenhang mit selbstgebastelten Zündvorrichtungen sicher. Am Donnerstagvormittag erließ das Amtsgericht Mühlhausen einen Durchsuchungsbeschluss. Noch am Mittag begannen Polizisten die Wohnung des Mannes zu durchsuchen. Die Maßnahmen dauern an.

