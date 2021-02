Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Banner gestohlen, der Staatschutz ermittelt - die Polizei sucht Zeugen

Donndorf (ots)

In der Nacht von Samstag, 12. Dezember zu Sonntag, 13. Dezember 2020 verschwand vom Zaun der Neuen St. Peter und Paul-Kirche in Donndorf ein Banner. Darauf befand sich die Botschaft, Für eine vielfältige Gesellschaft. Der zuständige Pfarrer des Kirchenspiels Wiehe erstattet Anzeige bei der Polizei. Auf Grund der Botschaft des Banners hat der Staatschutz der Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Banners geben können. Wer hat den Diebstahl bemerkt oder kann sonstige Hinweise zur Aufklärung geben? Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Nordhausen,unter der Telefonnummer 03631/960

