Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autos zerstört

Nordhausen (ots)

In der Nacht zum Mittwoch zerstörten Unbekannte die Heckscheibe eines geparkten Fiat An der Bleiche. Mit einem Spannungsumwandler, den sie im Auto fanden, verschwanden der oder die Täter. Erst gestern hatten Unbekannte die Seitenscheibe eines geparkten Opel Insignias in unmittelbarer Nähe, in der Freystraße, zerstört. Hier erbeuteten die Langfinger allerdings nichts und hinterließen nur ein kaputtes Auto.

