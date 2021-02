Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wer erkennt die Frau?

Leinefelde (ots)

Sie steht im Verdacht, am Donnerstag, 26. November 2020, mit einer gestohlenen EC-Karte in der Filiale der Kreissparkasse Eichsfeld, in der Bahnhofstraße, einen vierstelligen Bargeldbetrag abgehoben zu haben. Im Anschluss verließ sie die Filiale. Die Geldkarte samt Geldbörse wurden unmittelbar zuvor, gegen 12.10 Uhr, im Aldimarkt, in der Siemensstraße, aus einer Handtasche gestohlen. Die Täterin konnte mittels der Überwachungskamera in der Bankfiliale aufgenommen werden. Wer erkennt die Frau? Auffällig ist ihre getragene Schirmmütze. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

