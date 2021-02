Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wer erkennt den Mann?

Der unbekannte Täter steht im Verdacht, am Montag, 9. November 2020, zwischen 11.30 und 11.45 Uhr, im Lidl Einkaufsmarkt in Heldrungen eine Geldbörse mit Papieren und der EC-Karte gestohlen zu haben. Am selben Tag, um 11.53 Uhr, hob der Unbekannte in der Filiale der Volksbank in Artern, in der Schönfelder Straße, einen dreistelligen Bargeldbetrag ab. Nur zwei Minuten eher erfolgte bereits eine erste Geldabhebung in der benachbarten Filiale der Commerzbank. Insgesamt entstand dem 68-jährigen Opfer ein Schaden von über 1000 Euro. Eine Überwachungskamera in der Filiale der Volksbank zeichnete das Geldabheben auf. Wer erkennt den unbekannten Mann, trotz Schutzmaske? Auffällig sind der getragene Hoody, die Mütze sowie die Sneaker. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

