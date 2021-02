Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: In einen Schneeberg ausgewichen, Zeugen gesucht

Leinefelde (ots)

In einem Schneeberg endete die Autofahrt eines 20-jährigen Autofahrers am Montag, gegen 18.35 Uhr, in Leinefelde. Der junge Mann befuhr mit seinem Seat die Zeißstraße in Richtung Breitenhölzer Straße. Plötzlich kam ein Transporter aus der Abbestraße auf die Zeißstraße gefahren, ohne auf den vorfahrtsberechtigten Seat zu achten. Der Seatfahrer steuerte daraufhin sein Fahrzeug in den Schneehaufen, um einen Zusammenstoß mit dem Transporter zu vermeiden. Der Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt fort, ohne auf die Polizei zu warten. Die Polizei sucht nun Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03605/6510, entgegen.

