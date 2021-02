Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zu schnell unterwegs

Kallmerode (ots)

In die Schutzplanke krachte am Montag, gegen 18.30 Uhr, ein Pkw Nissan. Der 43-jährige Fahrer war zwischen Beinrode und Beuren unterwegs. In einer Kurve verlor er auf der schneeglatten Straße die Kontrolle und rutschte gegen die Schutzplanke. Fahrzeug und Planke wurden beschädigt.

