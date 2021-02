Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrt endet im Graben, die Polizei sucht Zeugen

Sondershausen (ots)

Ein Straßengraben stoppte am Montagabend die Autofahrt eines 38-jährigen Mannes. Er befuhr, gegen 19 Uhr, mit seinem VW Passat die Bundesstraße 4 in Richtung Sondershausen. Zwischen Oberspier und dem Bahnübergang kam ihm ein Lkw entgegen, der im selben Augenblick von einem anderen Lkw überholt wurde. Der Pkw Fahrer wich nach rechts aus und fuhr in den Graben. Die beiden Lkw setzten ihre Fahrt fort. Wer Hinweise zum Geschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, zu melden.

