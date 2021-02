Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straßenverhältnisse unterschätzt, im Graben gelandet

Schiedungen (ots)

Zu schnell war ein Autofahrer am Montagabend, gegen 18.55 Uhr, auf der Landstraße zwischen Schiedungen und Holbach unterwegs. Der 36-Jährige überholte auf schneeglatter Straße ein Räumfahrzeug. Nur wenige Meter weiter verlor er die Kontrolle über seinen Audi Q5 und rutschte in den Straßengraben. Neben seinem Audi wurde auch ein Verkehrszeichen beschädigt. An der Unfallstelle kam es bis ca. 21.30 Uhr zu Behinderungen.

