Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Endstation Wasserentnahmestelle

Leinefelde (ots)

Sieben Wasserrohre der Wasserentnahmestelle Am Kahrenweg wurden bei einem Unfall am Montagabend beschädigt. Ein Lkw mit Auflieger rangierte gegen 20 Uhr in der Wendeschleife, als der Sattelzug auf der schneeglatten Straße in die Wasserentnahmestelle rutschte. Ein Abschleppdienst musste zur Bergung angefordert werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell