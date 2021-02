Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflüchtiger hinterlässt enormen Schaden

Nordhausen (ots)

Ca. 3000 Euro Schaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer am zurückliegenden Wochenende in der Northeimer Straße, Höhe Hausnummer 24. Er befuhr die Straße und stieß gegen einen geparkten Skoda Citigo. Die Fahrerseite wies Beschädigungen an der Tür, am Heck und dem Außenspiegel auf. Möglicherweise handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein weißes oder silberfarbenes Auto. Wer zwischen Samstag, 13. Februar und Sonntag, 14. Februar, Beobachtungen zum Unfallgeschehen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

