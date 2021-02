Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ehemann der Wohnung verwiesen

Mühlhausen/Thüringen (ots)

Zu einem Streit zwischen Eheleuten kam es am Freitag in Mühlhausen. Im Verlauf der Auseinandersetzung nahm der Ehemann einen Stuhl und warf diesen in Richtung seiner Frau. Diese wurde bei dem Angriff an der Hand verletzt. Im Rahmen des Gewaltschutzgesetzes wurde dem Ehemann durch die hinzugerufenen Polizeibeamten ein Betretungsverbot für die gemeinsame Wohnung für einen Zeitraum von 10 Tagen ausgesprochen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eröffnet. Sollte sich der Ehemann nicht an das Betretungsverbot halten droht ihm außerdem polizeilicher Gewahrsam.

