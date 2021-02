Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Immernoch Verkehrsunfälle auf Grund bestehender Strassenverhältnisse

Mühlhausen/Thüringen (ots)

Noch immer kommt es, bedingt durch die herrschenden Fahrbahnverhältnisse in den Nebenstraßen der Ortschaften zu Verkehrsunfällen. So befuhr am Freitag, den 12.02.2021 gegen 11:15 Uhr ein Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug die Damaschkestrasse in Mühlhausen in Richtung des hier befindlichen Gesundheitszentrums. Auf Grund der durch Schnee beengten Fahrbahnverhältnisse sowie des gefrorenen Untergrundes rutschte der Pkw nach rechts und stieß hier gegen ein, am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug. Es entstand nur geringer Sachschaden. Es wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell