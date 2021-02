Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahren unter Alkohol

Sondershausen (ots)

Am Freitag Nachmittag gegen 16:00 Uhr fiel der Polizei in Sondershausen, in der Erfurter Straße, ein Opel Corsa auf, welcher daraufhin im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten wurde. Bei der Kontrolle durch die Beamten wurde beim 56 jährigen Opel Corsa Fahrer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Der anschließend durchgeführte Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert von 0,73 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und gegen den Fahrer wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eröffnet. Die Polizei weist auch in der aktuellen Lage darauf hin, dass trotz der Corona-Maßnahmen weiterhin Alkoholkontrollen durchgeführt werden.

