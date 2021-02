Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verstöße gegen Ausgangssperre

Mühlhausen/Thueringen (ots)

An diesem Wochenende (12.02.2021 - 14.01.2021) wurden wieder vermehrt Personen in den Stadtgebieten von Bad Langensalza und Mühlhausen angetroffen, die sich ohne triftigen Grund nach 22:00 Uhr in der Öffentlichkeit aufgehalten haben. Es wird darauf hingewiesen, dass die Ausgangssperre in der Zeit von 22:00 Uhr bis 05:00 Uhr im Unstrut-Hainich-Kreis noch besteht. Verstöße dagegen werden nach dem Infektionsschutzgesetz sanktioniert.

