Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch ins Sportlerheim

Reinsdorf bei Artern (ots)

Am Freitag Vormittag wurde der Polizei ein Einbruch ins Sportlerheim von Reinsdorf gemeldet. Die unbekannten Täter haben in der Nacht zuvor, mittels unbekannten Hebelwerkzeuges, die Eingangstür des Gebäudes aufgebrochen und aus dem Vereinsraum den Fernseher und eine Kasse mit Bargeld entwendet. Die Täter flüchteten erst zu Fuß über den Sportplatz, stiegen dann mit der Beute ins bereitgestellte Fahrzeug und verließen den Tatort in unbekannte Richtung.

Zeugenaufruf: Für sachdienliche Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei in Artern (03466-3610), oder jede andere Polizeidienststelle in Ihrer Nähe.

