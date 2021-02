Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mieter eingeschlafen - Essen angebrannt

Nordhausen (ots)

Wegen eines ausgelösten Rauchmelders wurden Polizei und Feuerwehr am Samstag, gegen 16:00 Uhr, in einen Wohnblock in die Johannes-Thal-Straße gerufen. An der betreffenden Wohnung reagierte zunächst niemand, so dass sich die Feuerwehr Zutritt verschaffte. In der verqualmten Wohnung konnte der 75-jährige Mieter angetroffen werden, welcher sich wohl Essen auf dem Herd zubereiten wollte, dann jedoch auf der Couch eingeschlafen war. Dadurch brannte das Essen an und löste den Rauchmelder aus. Durch die Feuerwehr wurde das Essen im Topf abgelöscht und die Wohnung gelüftet. Der 75-Jährige wurde mit Verdacht auf leichte Rauchgasintoxikation mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus verbracht.

