Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: 3 Personen verletzt, 2 PKW Schrott

Bleicherode (ots)

Ein Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen ereignete sich am Samstag, gegen 18:00 Uhr, im Bereich Bleicherode. Ein 18-Jähriger befuhr mit seinem PKW Mercedes den Kirchhagenscher Weg aus Richtung Niedergebraer Straße in Richtung L1011, und beabsichtigte, diese geradeaus in Richtung Gewerbegebiet Bleicherode zu überqueren. Dabei achtete der junge Mann nicht auf einen von rechts kommenden, Vorfahrtsberechtigten PKW Honda, welcher die L1011 aus Richtung L3080/ Anschlussstelle BAB38/Bleicherode befuhr, so dass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Der 18-Jährige Mercedes Fahrer sowie der Fahrer und Beifahrer des Honda erlitten in diesem Zusammenhang leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeuge entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden.

