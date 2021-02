Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrerin fährt in Graben

Geismar (ots)

Im Graben endete die Autofahrt für eine 24-jährige Frau am Freitagmorgen bei Geismar. Sie befuhr mit ihrem Audi die Landstraße 1003 von Geismar in Richtung Großbartloff. Als sie einen Linienbus überholen wollte, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr in den Graben. Die Frau blieb unverletzt und konnte ihr Auto selbstständig aus dem Graben bergen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell