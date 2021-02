Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hochwertiges Rad gestohlen, Zeugen gesucht

Nordhausen (ots)

Zwischen Sonntag, 31. Januar und Dienstag, 2. Februar, drangen Unbekannte gewaltsam in einen Keller, in der Conrad-Fromann-Straße ein. Sie erbeuteten ein hochwertiges E-Bike, Pedelec Giant, Reign 1E Pro. Das Bike ist auffällig rot, orange, wobei zum Lenker hin das rot in orange übergeht. Der Wert des Rades beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Wer hat den Diebstahl möglicherwiese beobachtet? Wem sind Personen im Stadtgebiet Nordhausen aufgefallen, die plötzlich mit einem derart hochwertigen E-Bike unterwegs sind? Wem wurde ein solches Rad zum Kauf angeboten? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

