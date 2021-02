Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bauwagen in Flammen

Marth (ots)

Ca. 5000 Euro Schaden richteten Flammen am Donnerstagnachmittag in Marth an. Gegen 16.45 Uhr brannte in der Bergstraße ein Bauwagen, der als Wohnraum genutzt wird. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Bei Brandausbruch war der Wagen leer. Möglicherweise führte ein im Wagen benutzter Ofen zum Brand. Gegen den 34-jährigen Nutzer des Bauwagens wird wegen des Verdachtes der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt.

