Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Streit im Schnee

Artern (ots)

Nicht die Fäuste, sondern die Schneeschaufeln flogen am frühen Donnerstagmorgen in einem Ortsteil von Artern. Dort schwelt schon seit längerem ein Nachbarschaftsstreit. Nach mutmaßlichen Beleidigungen am Vortag schippte ein 56-Jähriger, gegen 4.50 Uhr, Schnee auf die Straße, so dass diese blockiert war. Von der Nachbarin darauf angesprochen, soll der Mann mit Schlägen reagiert und den Kopf der Nachbarin in den Schnee gedrückt haben. Als daraufhin ein weiterer Nachbar der Frau zur Hilfe eilte, lieferten sich die Männer ein Gefecht mit ihren Schaufeln. Noch vor Eintreffen der Polizei war die Auseinandersetzung beendet. Ernsthaft verletzt wurde niemand. Gegen den 56-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell