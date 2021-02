Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeuge nach Festnahme gesucht

Mühlhausen (ots)

Am Mittwoch meldete die Nordthüringer Polizei die Festnahme eines 21-Jährigen, am Dienstag, in Mühlhausen (OTS vom 10. Februar, 10.38 Uhr). Er hatte zwei Jugendlichen eine Musikbox in der Karl-Marx-Straße gestohlen. Nun sucht die Polizei einen wichtigen Zeugen. Es handelt sich um einen Mann, der am Dienstagabend den später Festgenommen bei seiner Flucht beobachtet hatte, wie der die Musikbox in einen Schneehaufen warf. Der Unbekannte nahm die Box an sich und übergab sie den Beamten. Da diese sich zunächst dem Flüchtigen gewidmet hatten, konnten sie sich den Namen des Mannes nicht notieren. Er wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Mühlhausen zu melden.

