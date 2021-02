Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrügerische Anrufe im Stadtgebiet, die Polizei warnt

Nordhausen (ots)

Mehrere ältere Frauen erhielten am Donnerstag, im Laufe des Vormittags, einen Anruf eines vermeintlichen Mitarbeiters der ortsansässigen Sparkasse. Er erkundigte sich nach der Richtigkeit einer Überweisung eines vierstelligen Geldbetrages nach Rumänien. Bisherigen Ermittlungen zufolge handelten die Angerufenen richtig. Sie ließen sich auf kein Gespräch ein und meldeten sich bei der Nordhäuser Polizei. Gegenwärtig gehen die Polizisten davon aus, dass vermutlich weitere, überwiegend ältere Menschen, derartige Anrufe erhalten haben. Denn der Anrufer meldete sich unter einer Nordhäuser Nummer, die einem gemeinnützigen Träger im Landkreis zugeordnet werden kann, aber nicht genutzt wird. Dort teilte man den Beamten mit, dass sich schon mehrere ältere Menschen am heutigen Tag gemeldet haben, in der Annahme, mit der Sparkasse verbunden zu sein. Ob der Anrufer bereits Erfolg hatte, ist derzeit unklar. Weitere angerufene Senioren werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Die Polizei weist nochmals daraufhin, keine Bankdaten am Telefon herauszugeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell