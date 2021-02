Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auf Vordermann gerutscht

Mühlhausen (ots)

Die winterlichen Straßenverhältnisse wurden am Mittwochnachmittag einem 44-jährigen Autofahrer in Mühlhausen zum Verhängnis. Er befuhr mit seinem Peugeot die Martinistraße aus Richtung Krankenhaus in Richtung Langensalzaer Landstraße. Im Einmündungsbereich der Langensalzaer Landstraße musste der vor ihm fahrende Ford Puma verkehrsbedingt halten. Der 44-Jährige kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und rutschte auf den haltenden Ford auf. Beide Autos wurden beschädigt, die Fahrer blieben unverletzt.

