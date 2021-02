Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Crash beim Rückwärtsfahren

Großmehlra (ots)

In der Gartenstraße musste am Mittwoch, gegen 13.50 Uhr, der 83-jährige Fahrer eines Mopedautos rückwärtsfahren. Hierbei übersah er den dahinter fahrenden Seat eines 37-Jährigen und kollidierte mit diesem. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzte gab es nicht.

