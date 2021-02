Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Parkendes Auto gestreift

Artern (ots)

Gegen 15 Uhr krachte es am Mittwoch An der Promenade. Eine 23-jährige Autofahrerin musste verkehrsbedingt ein Stück zurückfahren. Hierbei kollidierte sie mit einem geparkten VW Golf. An beiden Autos entstand Sachschaden, die junge Frau blieb unverletzt.

