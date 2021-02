Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Streifenwagen ins Rutschen geraten

Nordhausen (ots)

Auch Polizisten haben derzeit mit den winterlichen Straßenverhältnissen zu kämpfen. So auch eine Streife in der Nacht zum Donnerstag in der Rothenburgstraße. Dort musste der Fahrer eines Streifenwagens rangieren und kam ins Rutschen. Das Einsatzfahrzeug touchierte einen geparkten VW. Der Sachschaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.

