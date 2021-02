Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Paketzusteller angegriffen

Bad Langensalza, Sondershausen (ots)

Gleich zweimal wurden am Mittwoch in Nordthüringen Paketzusteller attackiert. In Bad Langensalza hatten sich zwei Zusteller mit ihrem Fahrzeug auf der schneebedeckten Straße Unterm Berge festgefahren. Einem Anwohner wurden die Befreiungsversuche der Beiden wohl zu viel. Er lieferte sich mit ihnen ein Wortgefecht, bevor er zuschlug und einen der Zusteller im Gesicht verletzte. In Sondershausen, in der Hermann-Danz-Straße, ärgerte sich ein Anwohner darüber, dass er immer noch keine Lieferung seines Paketes erhalten hatte. Auch hier kam es zum Disput mit dem Fahrer eines Paketdienstes, bevor der Anwohner auf diesen einschlug. In beiden Fällen ermittelt nun die Polizei wegen Körperverletzung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell