Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann nach Brand im Krankenhaus

Dingelstädt (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 9.25 Uhr in Dingelstädt in der Siedlung zu einem Brand. Ersten Ermittlungen zufolge ging das Feuer von einem Kühlschrank aus, welcher außerhalb des Hauses abgestellt war. Durch die Flammen wurde die Fassade des Hauses und ein Pkw beschädigt. Ein Mann kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache dauern an. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf etwa 15000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell