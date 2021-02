Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeug gerät in Brand

Niederspier (ots)

Am Mittwoch schlugen gegen 11.15 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in der Otterstedter Straße Flammen aus einem abgestellten Pkw. Das Carport, unter dem das Fahrzeug abgestellt war, wurde durch den Brand ebenfalls erfasst. Zudem wurde das Vordach des angrenzenden Wohnhauses durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache dauern an.

