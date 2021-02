Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrräder aus Keller gestohlen

Nordhausen (ots)

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwoch, 2.20 Uhr, drangen Unbekannte in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Hohensteinerstraße ein. Daraus entwendeten sie zwei Fahrräder. In der Nähe des fanden Polizisten im Rahmen der Anzeigenaufnahme ein Mountainbike, welches sichergestellt wurde. Möglicherweise handelte es sich dabei um eines der entwendeten Räder. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

